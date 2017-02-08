تفخيخ الأطفال..في اقتتال الميليشيات المسلحة في درعا !

8 فبراير, 2017 - 4:52 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
تفخيخ الأطفال..في اقتتال الميليشيات المسلحة في درعا !

نقلت تنسيقيات تابعة لفصائل ميليشيات “الجيش الحر”  عن محاولة تنفيذ عملية انتحارية في منطقة مزيريب غرب درعا عن طريق طفل مزود بحزام ناسف تابع لميليشيات “خالد ابن الوليد”.

وبحسب مانقلته التنسقيات فإن  الفتى من بلدة عتمان في ريف درعا كان يرتدي حزامًا ناسفًا تم كشف أمره من قبل فصائل “الحر” الذي أطلق عليه النار ليصاب مباشرة ويرديه قتيلا.

وبحسب مانقلته التنسقيات فإن الفتى ينتمي لـ “جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهو ما أكدته صور له في منطقة “حوض اليرموك” الخاضعة للفصيل الجهادي.

المصدر: رصد الحدث نيوز
8 فبراير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل