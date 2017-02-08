تصنيف الحرس الثوري الايراني ضمن دراسات ترامب

وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويعد الحرس الثوري الايراني أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق

وقد يجئ هذا الاقتراح في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية حسب “رويترز”. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع أمرا كهذا.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق. وتنفي إيران أي دور لها في الإرهاب.