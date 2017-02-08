أسلحة روسية عالية الدقة إلى سوريا..متى؟ ولماذا؟

وقال أوماخانوف أن “روسيا قد ترد في سوريا بشكل غير متكافئ، قد يشمل الرد إعادة نشر القوات والوسائل، لاستخدامها بشكل عقلاني أكثر، وبالطبع، توريد أسلحة عالية الدقة للحكومة السورية”.

ولفت السيناتور، إلى أن هذا قد يقدم دعما في مكافحة التهديد الإرهابي، مشيرا: “الإرهاب تحول إلى ظاهرة عالمية، وبعد تحقيق انتصارات بارزة وواضحة عليه، ليس هناك أي مبرر لتشكيل فراغات إضافية، حيث يتجمع المتطرفون مجددا من كافة أنحاء العالم، ويستأنفون أعمالهم القتالية، لذلك أعتقد أنه من الناحية العسكرية، ستواصل روسيا الرد بشكل أقوى في سوريا، وقد يشمل ذلك إعادة نشر القوات واستخدامها بشكل أكثر فعالية، وبالطبع تزويد سوريا بأسلحة بالغة الدقة”.

كما ذكر السيناتور أنه لا يوجد بديل للحل السلمي في سوريا، “لذلك كل ما تقوم به روسيا في هذا الاتجاه، وأيضا تركيا وإيران، اللتان انضمتا إليها مؤخراً، من أجل إجلاس الفصائل المتصارعة في سوريا إلى طاولة المفاوضات- كل هذه الجهود ستعطي في النهاية، مردودا إيجابيا، أنا مقتنع بذلك”.