لن تصدق كم يتجاوز سعر “الدب” في سوريا

تفاوتت أسعار هدايا عيد الحب في سوريا مع اقتراب الفالنتاين الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل 14 شباط.

وذكرت صفحات ترفيهية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن سعر دمية الدب تجاوز الـ100 ألف ليرة سورية.

ومن خلال تجولنا في أسواق اللاذقية، وسؤالنا عن أسعار هذه الهديا يجيب صاحب أحد المحال أن السعر يتفاوت بين الـ5000 والـ100 ألف، وقد تتجاوز بعض القطع قيمة الـ100 ألف.

وكانت سابقاً سعر أكبر دمية دب 5000 ليرة سورية.

أما عن سعر الورود الجورية الحمراء فقد تجاوز سعر الوردة الواحدة الـ500 ليرة سورية، ومن المتوقع أن يتخطى سعرها في يوم عيد الحب الـ1500 ليرة.

بينما كان سعر الوردة في عيد الحب عام 2011 لا يتعدى الـ50 ليرة سورية.



وتمتلئ محال الباعة بهدايا منوّعة تختلف من بائع لآخر، كما يظهر اللون الأحمر طاغياً على واجهات المحال. وكل محل يروّج لهذه المناسبة على طريقته.

كما يتم الإعلان عن حفلات ساهرة يقوم أصحاب المطاعم بالتحضير لمسابقات وهدايا لاستقطاب من يريد الاحتفال بهذه المناسبة.

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