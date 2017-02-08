هذا ما اتفق عليه ترامب وأردوغان حول الباب والرقة السوريتين

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والامريكي دونالد ترامب على التحرك بشكل مشترك في الباب والرقة بسوريا.

حيث بحث الرئيس التركي خلال اتصاله الهاتفي مع دونالد ترامب، المنطقة الآمنة في سوريا وأزمة اللاجئين.

وأكد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب تصميم أنقرة وواشنطن على مواصلة الحرب ضد كافة أشكال الإرهاب، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التركية الأربعاء 8 فبراير/شباط.

كما لفت الرئيس التركي إلى أهمية مكافحة حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، وعدم تقديم الولايات المتحدة دعمها لتنظيم “ب ي د / ي ب ك”.

ودعا الرئيس التركي نظيره الأمريكي إلى الوقوف بجانب تركيا في كفاحها ضد منظمة فتح الله غولن.

وذكر بيان الرئاسة التركية أن الرئيسين أكدا، خلال اتصال هاتفي بينهما، أن الولايات المتحدة وتركيا، بلدان حليفان وصديقان، يربطهما تحالف دائم.

ووفقا للبيان، فقد أكد دونالد ترامب دعم بلاده لتركيا بوصفها شريكا استراتيجيا وحليفا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معربا عن ترحيب بلاده بالمساهمات التي تقدمها أنقرة للحملة ضد تنظيم “داعش”.

كما أصدر البيت الأبيض بيانا حول الاتصال، وصف فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها وثيقة وطويلة الأمد.

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