الرئيس الأسد: الشعب السوري مصمم على الدفاع عن بلده والمضي في مسيرة المصالحات الوطنية لأنها الطريق الأنجع لإنهاء الحرب والحل السلمي

8 فبراير, 2017 - 4:55 مساءً
8 فبراير, 2017
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