الرئيس الأسد لوفد مجلس الدوما الروسي: الأوضاع في سورية تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سورية وروسيا

8 فبراير, 2017 - 4:56 مساءً
8 فبراير, 2017
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