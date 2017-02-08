“امل” وحزب الله رعايا مصالحة بين طرفين..فما الحكابة؟

برعاية حركة “امل” و”حزب الله” وبمسعى من ال المقداد تمت مصالحة بين عشيرة ال جعفر وعائلة الطفيلي في بعلبك ونحلة على خلفية سقوط قتيل وجريح العام الماضي، بحضور النائب كامل الرفاعي، رئيس لجنة الإصلاح في حزب الله السيد فيصل شكر، رئيس وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد أسعد الطفيلي، رئيس حركة قرار بعلبك علي صبري حمادة، مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي على رأس وفد من رجال الدين، المحامي العام الاستئنافي في محافظة بعلبك الهرمل القاضي كمال المقداد ، قيادات من حركة امل، رؤوساء بلديات مخاتير وجهاء عشائر، وفعاليات .

وتم تبادل الزيارات بين منطقتي الشراونة ومقنة في بعلبك. وتخلل المصالحة كلمات شددت على وحدة الصف.

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