عاجل: استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا البلد

8 فبراير, 2017 - 5:42 مساءً
8 فبراير, 2017
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