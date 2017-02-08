ميليشيات إدلب تسحق بعضها بسبب”هيئة تحرير الشام”

نقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن قيام مجموعات من “حركة أحرار الشام الإسلامية “و”كتائب صقور الشام” بشنّ هجوم عنيف على مواقع ومقرات تابعة لميليشيات “جيش السنة” في بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي الشرقي

وذكرت التنسقيات قيام “احرار الشام” بالسيطرة على معظم مقرات “جيش السنة ” ومصادرة أسلحتهم ومستودعات الذخيرة التي يمتلكها مع وقوع عدد من الإصابات في صفوف مسلحيه وأسر عدد آخر من عناصره مما دفع بالآخر للانسحاب من القرية

وأوضح تاشطون معارضون عبر التنسيقيات أن الهجوم جاء كرد فعل على انضمام “جيش السنة” إلى “هيئة تحرير الشام” إلى جانب “حركة نورالدين الزنكي” و”جبهة فتح الشام” وهو الأمر الذي جعل مقرات هذه القوى عرضة للهجوم من قبل الفصائل الرافضة للاندماج.

فيما ذكرت التنسقيات في سياق متصل إنضمام فصائل جديدة ومبايعتها ل” هيئة تحرير الشام” وشملت المبايعات الجديدة كلا من كتائب “أنصار الشام” إحد أكبر الفصائل المقاتلة في جبهة الساحل و”كتيبة بيت المقدس” المتواجدة في مدينة جسر الشغور و”كتيبة الشهيد إبراهيم قباني” الموجودة في بلدة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي

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