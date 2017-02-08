اتفاق روسي إيراني على…

وتحدث الجانبان الروسي والإيراني خلال اللقاء الذي استغرق 4 ساعات، عن أهمية تنفيذ الاتفاق النووي وضرورة الالتزام بالتعهدات التي وقعت عليها الأطراف.

من جانبه، قال ريابكوف: ان خطة العمل المشترك الشاملة، كانت الموضوع الأساس في هذا اللقاء لكونه عاملاً للاستقرار الدولي؛ مضيفاً أن هذه اللقاءات والمحادثات تشكل فرصاً لتعزيز وتنمية التعاون بين طهران وموسكو.

إلى ذلك، صرح عراقجي في هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي، أن الجانبين تطرقا إلى العديد من مجالات التعاون المشترك في سياق مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي “ونحن نرغب في تحقيق ذلك”.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن مسار المحادثات الإيرانية – الروسية يمر في التشاور والتعامل والتقارب الثنائي حيال التحديات والقضايا الاقليمية والتأكيد على تنمية العلاقات؛ “الامر الذي نرحب به”.

ووصل عراقجي إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الأربعاء للقاء نظيره الروسي والتشاور معه بشان الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية.