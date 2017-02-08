الميليشيات المسلحة تستهدف المدنيين والجيش السوري يرد

يستمر الجيش السوري مدعوما من القولت الحليفة بإستهداف ميليشيات “جبهة النصرة” و”داعش” الارهابيين في مناطق مختلفة من الأراضي السورية إضافة إلى الرد على خروفات الميليشيات المسلحة الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار الجاري العمل به .

حيث شن سلاح الجو في الجيش السوري 3 غارات على مواقع المجموعات المسلحة في “الجزيرة الثامنة” و”الجزيرة الثانية” في حي الوعر في مدينة حمص رداً على اعتداءات المسلحين ضد المدنيين في المدينة وخرقهم المتواصل للهدنة هناك كما اشتهدفت مدفعية الجيش مواقع المجموعات المسلحة في تلبيسة و حوش حجو و الغنطو بريف حمص الشمالي

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن وحدة من الجيش دمرت دبابة و عربة مزودة برشاش 23 ملم على اتجاه حقل حيان وتمكنت من القضاء على عدد من تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي وأفاد المصدر بأن طريق حمص – طرطوس لا يزال مقطوعاً عند دوار المزرعة نتيجة القنص من جهة حي الوعر.

وفي حلب أفادت مصادر الحدث نيوز عن ارتقاء شهيدان وأربعون جريحاً حصيلة أولية لقذائف الميليشيات المسلحة على حي الحمدانية فيما دارت اشتباكات متقطعة في محيط القصر العدلي في حي جمعية الزهراء بين الجيش العربي السوري و الميليشيات. مؤكدا استمرار عمل خبراء إزالة الألغام من المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية في الأحياء السكنية في حلب في سوريا. المسلحة ،

وفي دير الزور أدى سقوط قذيفة في منطقة البريد بدير الزور إلى وقوع 6 إصابات بين المدنيين فيما واصل الجيش العربي السوري تقدمه في منطقة المقابر التي تسلل إليها إرهابيو “داعش” قبل 20 يوما . ً

وفي درعا أفاد مصدر ميداني للحدث نيوز عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا البلد مصدرها الميليشيات المسلحة

وفي دمشق وريفها أفاد مصدر ميداني عن سقوط قذيفة هاون في ضاحية الأسد السكنية دون الابلاغ عن إصابات

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