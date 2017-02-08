عقد اجتماع تنسيقي للمؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني

عقد اليوم الاربعاء في طهران اجتماع تنسيقي للمؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني ووزراء الخارجية محمد جواد ظريف والأمن محمود علوي والثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري.

كما حضر الاجتماع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان ورؤساء اللجان المختلفة.

وقدم الوزراء ورؤساء اللجان المختلفة في الاجتماع تقارير عن أسلوب عقد المؤتمر فيما أكد لاريجاني على بعض النقاط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المؤتمر.

وفي ختام الاجتماع افتتح موقع المؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني ( http://icspi.ir ).