“قسد” تتابع تقدمها على حساب “داعش” في الرقة

أعلنت مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرتها على قرية أبو سوسا بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم ‹داعش›، سقط على إثرها قتلى في صفوف التنظيم كما استولت القوات المهاجمة على كميات من الأسلحة.

مواقع كردية أعلنت عن قيادة “قسد” بأن «الاشتباكات تجري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم ‹داعش› اليوم الأربعاء، قرب قرية أبو وحل شرقي الرقة، في محاولة من جانب القوات لإحكام السيطرة على القرية».

وكانت المدعوة جيهان شيخ أحمد الناطقة بإسم حملة “غضب الفرات”، قد أعلنت أمس الثلاثاء أن “قوات سوريا الديمقراطية “تمكنت من الاقتراب من مركز مدينة الرقة لمسافة 22كم خلال الأيام الأربعة الماضية.

يشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” منذ إعلان المرحلة الثالثة لحملة ‹غضب الفرات› تمكنت من السيطرة على قرى أبو ناتالي، طرشان، حجان، غزال، أبو حسين، أبو طالى، عيد العلي، شويت، أبو سوسا، حدال، لبيدا ومهيزه، وعدة مزارع ضمن مساحة تصل إلى 35 كم.

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