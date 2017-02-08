وصول الدفعة الأولى من الدبابات الأمريكية إلى لاتفيا

وصلت أول مجموعة من دبابات M1 Abrams وعربات Bradley الأمريكية إلى لاتفيا الأربعاء 8 فبراير/شباط من أصل 15 دبابة و6 عربات من المنتظر نشرها في لاتفيا.

وفي بيانٍ ورد عن وزارة الدفاع اللاتفية أنه “بدأ وصول مجموعة دبابات ومدرعات الكتيبة الأولى التابعة للفرقة الرابعة في الجيش الأمريكي المؤلل”، دون أن توضح الوزارة عدد الدبابات والمدرعات التي وطئت أرضها.

ووصل إلى لاتفيا في الـ2 من الشهر الجاري 25 عسكريا، وفي الـ5 منه 225 آخرون، وذلك في إطار عملية Atlantic Resolve، على أن يستمر بقاؤهم في لاتفيا حتى استبدالهم بمثلهم من كتيبة للناتو تقودها كندا.

وقرر حلف الناتو خلال اجتماع قادة بلدانه العسكريين في وارسو العام المنصرم نشر قوات متعددة الجنسيات تابعة للأطلسي في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا بطلب منها، على أن توكل قيادة القوات المنشورة في لاتفيا إلى كندا، وفي ليتوانيا إلى لألمانيا، وفي إستونيا إلى بريطانيا وفي بولندا للولايات المتحدة.

يذكر أن حلف الأطلسي شرع منذ مطلع العام الجاري في نشر لواء دبابات تابع لفرقة المشاة الأمريكية الرابعة في شرق أوروبا على أن ينشر كتيبة دبابات من اللواء المذكور في حوض البلطيق.

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