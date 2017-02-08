اعتقال يهود متشددين رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات اليهود المتشددين الذين تظاهروا ضد الخدمة العسكرية الإلزامية اليوم الأربعاء 8 فبراير/ شباط ، ما أدى إلى اعتقال 50 شابا.

وقال ميكي روزنفيلد لوكالة “فرانس برس”: “ثلاثة من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا جراء إلقاء الحجارة عليهم في التظاهرات”، فيما أكدت الشرطة في بيان لها، أنها “لن تتسامح مع أعمال الشغب العنيفة”.

وذكرت الشرطة أن مئات المتظاهرين قاموا في حي “مئة شعاريم” لليهود المتشددين في القدس بإغلاق الشوارع وإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، كما أضرموا النيران في حاويات القمامة.

وأشار روزنفيلد إلى أن تظاهرات مشابهة اندلعت في “بيت شيمش” غرب القدس، وفي “بني باراك” قرب تل أبيب وفي مدينة أسدود في الجنوب.

وتظاهر اليهود المتشددون احتجاجا على اعتقال شاب يهودي متشدد رفض التوجه للتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية.

يذكر أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية مدتها عامان وثمانية أشهر، للرجال وسنتان للنساء، ويستثنى عرب إسرائيل منها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

