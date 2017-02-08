تدابير سير غداً في الجميزة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“الساعة 11,00 من تاريخ 9 /2/ 2017 ولمناسبة عيد مار مارون، سيقام في كنيسة مار مارون – الجميزة قداس إحتفالي، يحضره فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولا: منع مرور السيارات إعتبارا من الساعة 9,00 من تاريخ 9/2/2017 وحتى انتهاء القداس:

– جسر فؤاد شهاب من جهة نفق “فينيسيا” حتى تقاطع كنيسة “مار نقولا” / جادة شارل مالك.

– شارع جورج الحداد بالإتجاهين بين “برج الغزال” وجادة شفيق الوزان.

– شارع غورو ما بين ساحة الشهداء وشارع جورج الحداد.

ثانيا: منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 5.00 من تاريخ 9/2/2017 وحتى إنتهاء القداس على الطرقات التالية: شارع جورج حداد / جادة شارل حلو (من بيت الكتائب المركزي وحتى جريدة النهار)، شارع الشهداء، شارع غورو (من ساحة الشهداء حتى شارع لبنان)، جادة بشارة الخوري (من شارع غورو حتى جسر فؤاد شهاب)، ـ جادة شهاب (من أول الجسر من جهة فندق فينيسيا حتى تقاطع مار نقولا على جادة شارل مالك)، شارع لبنان، شارع خليل تقي الدين ، شارع مار مارون، شارع نهر ابراهيم، شارع الجميزة وشارع يوسف هاني.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

