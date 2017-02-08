أزمة وقود..والسوق السوداء تتحكم بالسوريين

شهدت أسعار مادة البنزين خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا في الاسعار نتيجة الصعوبة في الحصول على المادة، حيث وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 300 -400 ليرة سورية.

ونتيجة الارتفاع هذا في سعر البنزين وصعوبة الحصول عليه ارتفعت أيضاً أسعار أجرة السيارات العمومية بالإضافة إلى ازدحام خانق في عدد من الساحات الرئيسية والطرق الفرعية في أغلب المحافظات السورية مترافقا مع إغلاق بعض من الكازيات في دمشق العاصمة ومحافظة اللاذقية وغيرها .

وعلى الرغم من وصول العديد من الصهاريج المحملة بمادة البينزين إلى عدد من كازيات العاصمة والمحافظات الاخرى فإن الازمة لاتزال مستمرة حيث ترافقت مع إضراب نفذه سائقو وسائل النقل “الميكروات” في محافظة اللاذقية أسفر عن تعطل الموظفين عن أعمالهم وتغيب طلاب الجامعات عن امتحاناتهم ولاسيما أن هذا الشهر هو شهر الامتحانات الجامعية ، ويترافق كل هذا بوعود المسؤولين بحل قريب للأزمة .

يذكر أن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أكد يوم أمس أن التوريدات النفطية بدأت تصل إلى البلاد ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على قطاع الطاقة بشكل عام.

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