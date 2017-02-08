مسلحو دوما يستهدفون معبر مخيم الوافدين ويهددون الاهالي

استهدفت الميليشيات المسلحة الموجودة في مدينة دوما معبر مخيم الوافدين بعدة قذائف هاون لمنع الأهالي من الخروج باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري عبر المعبر في سيناريو مشابه لما جرى في حلب .

هذا وقد أفادت مصادر أهلية أن “عربات الإدارة السياسية الإذاعية المتواجدة على معبر مخيم الوافدين بالنداء عبر مكبرات الصوت ليقوم المسلحون بتسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم والسماح للمدنيين بالوصول إلى المعبر الآمن الذي يفتح حتى الثالث عشر من الشهر الجاري”.

مصادر ميدانية أفادت للحدث نيوز أنه “تم تقسيم منطقة الغوطة الشرقية لأربعة قطاعات وبكل قطاع سيتم فتح معبرين إنسانيين، أي سيكون هناك ثمانية معابر لخروج الأهالي والمسلحين الراغبين بتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم قريباً”.

مضيفاً أنه “يمكن للمسلحين الراغبين بتسوية وضعهم الخروج عبر المعبر المذكور الذي يعتبر الوحيد الذي دخل حيز التنفيذ حالياً”.

ويقع المعبر الانساني الذي تم افتتاحه في مخيم الوافدين على خط التماس مع مزارع دوما، وهو مجهز بنقط متعددة اسعافية وتفتيشية للنساء والرجال، ونقط للمؤكلات والمشروبات، ونقط لتسليم السلاح من قبل المسلحين لتسوية أوضاعهم.