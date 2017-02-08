اكتشاف مقابر جماعية في التل، والجثث تعود لنساء

أعلن رئيس نيابة التل حسان الحموي أنه تم اكتشاف عدد من الجثث ضمن مقابر جماعية من دون أن يذكر الأعداد على اعتبار أن البحث ما زال قائماً، داعياً كل من لديه مفقود إلى أن يراجع النيابة العامة للتعرف إلى الجثث المكتشفة.

و قال الحموي: إن القضاء ما زال يبحث في مكان واحد من التل معتبراً أن الظروف الجوية أعاقت عملية البحث في الأيام الماضية مؤكداً أن الجثث المكتشفة كانت مدفونة بطريقة غير لائقة.

وأشار الحموي إلى أن من بين الجثث نساء مبيناً أن التقارير الطبية النهائية لم تصدر بعد لتحديد كيفية قتل الجثث المكتشفة.

وبين الحموي أنه لا يمكن حالياً التحدث عن مفاجأة في الأرقام مؤكداً أن عملية البحث تسير بوتيرة عالية لإنهاء العمل في أسرع وقت ممكن على اعتبار أن هذا الملف يلعب دوراً كبيراً في مسألة التعرف إلى مصير المفقودين.

وأوضح الحموي أنه يمكن التعرف إلى الجثث وهي موجودة حالياً في مشفى المواساة عبر العلامات الفارقة أو الثياب، موضحاً أن الجثث التي تم اكتشافها جميعها متفسخة وأنه يصعب التعرف إليها وهذا يتطلب مساعدة الأهالي بذلك.

وشكلت عدلية ريف دمشق لجنة قضائية لفتح المقابر الجماعية في مناطق ريف دمشق منها التل والمعضمية وداريا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطب الشرعي وتمت المباشرة بالعمل في الأسبوع الماضي

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