زيادة الرواتب ..وارتفاع أسعار المحروقات والغازفي سوريا

بعد نشر عدد من أعضاء مجلس الشعب مداخلاتهم في مطالبة الحكومة بإيجاد حلول فورية تحد من معاناة المواطنين وتسهم في تعزيز صمودهم موجهين انتقادات لأداء الحكومة ومؤسساتها فيما يتعلق بالواقع الخدمي والمعيشي ولاسيما واقع الكهرباء ومياه الشرب.

نقل العديد من الناشطين الاعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا شبه مؤكدة بحسب تعبيرهم نقلا عن مصادر مسؤولة في الدولة عن زيادة محتملة على رواتب موظفي القطاع العام بقيمة 8000 ليرة سورية.

ونقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كذلك عن زيادة محتملة في أسعار المحروقات شملت

رفع سعر المازوت من 180 إلى 250

ورفع سعر البانزين من 225 إلى 300

ورفع سعر جرة الغاز من 2500 الى 3500

هذا وقد لقيت تلك الاخبار استهجان بعض المتابعين ولاسيما غير الموظفين في قطاع الدولة نظرا لما سيتكبدوه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات بحسب تعبيرهم

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