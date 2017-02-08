جعجع التقى أمين الجميل

زار رئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميّل معراب لتقديم واجب العزاء الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوفاة والدته ماري حبيب جعجع.

كما تلقى جعجع اتصالات تعزية من النائب نديم الجميل والوزير السابق الياس بو صعب، وبرقيات تعزية من كل من: النائب روبير غانم، الوزير السابق ميشال إده، الوزير السابق محسن دلول، رئيس المركز الثقافي الاسلامي النائب السابق د. عمر مسيكة، سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي، السفير التركي شاغاتاي أرسييس، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الرابطة اللبنانية للروم الأورثوذكس نقولا غلام، جمعية المالكين القدامى والمالكين واتحاد المالكين، نائب رئيس جامعة سيّدة اللّويزة سهيل مطر، رئيس جامعة LAU د. جوزف جبرا، الجمعية الكردية الخيرية واصدقاء القوات اللبنانية في قطر.

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