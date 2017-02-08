بقيمة مليارات …هذا ما تم العثور عليه في نهر الغمقة

8 فبراير, 2017 - 8:59 مساءً المصدر: صحيفة الثورة
بقيمة مليارات …هذا ما تم العثور عليه في نهر الغمقة

عثرت الجهات المختصة ظهر أمس  على كميات كبيرة جدا من الأدوية والمستلزمات الطبية مرمية في نهر الغمقة بين بلدة رأس الخشوفة وقرية الحداديات بريف صافيتا.

وفور تناقل الخبر بين الناس توجهت الى المكان قوى الأمن الداخلي ومديرية الصحة والجهات المختصة للكشف على الكميات وإجراء عملية احصاء لها ونقلها من المكان والبدء بالتحقيقات لمعرفة مصدرها والذين قاموا برميها في جنح الظلام.‏

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هذا وقد قدرت الكميات بالأطنان وقيمتها مئات الملايين وقد تكون بالمليارات وهي أدوية أجنبية وفي العادة تأتي للمشافي الكبيرة ومعظمها منتهي الصلاحية وقسم منها غير منته وهو عبارة عن شراشف وسيرنكات ومستلزمات للمرضى بعد العمليات.‏

حيث لاتزال  التحقيقات جارية لكشف الفاعلين ومن وراءهم وكل ملابسات هذه القضية الخطرة.‏

المصدر: صحيفة الثورة
8 فبراير, 2017

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