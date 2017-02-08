وزير الاتصالات سيسلّم ملف الانترنت غير الشرعي

رأى المكتب الاعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي في بيان انه “غريب أمر صدمة وزير الاتصالات السابق النائب بطرس حرب من ردّ وزير العدل في مجلس النواب على سؤال موجّه من النائب علي عمار لا يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، التخابر غير الشرعي. أما الأصدم، فهو ان وزير الاتصالات الحالي جمال الجراح قد طلب من وزير العدل ابلاغه الرد الخطي المفصّل والموثق، لأنه لم يجد أي أثر لأي ملف متماسك أو مكتمل أو واضح المعالم يتعلق بالانترنت غير الشرعي في وزارة الاتصالات”، مؤكدا ان “جريصاتي سيبادر الى معالجة الصدمة بأن يسلّم فوراً الى وزير الاتصالات ملف الانترنت غي الشرعي ومتفرعاته كافة وفقاً للرد الذي أدلى به في مجلس النواب”.

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