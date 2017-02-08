هكذا يتم اصطياد المتسللين من إرهابيي “النصرة” في ريف اللاذقية

تعمل القوات السورية المتواجدة في ريف اللاذقية على رصد تحركات المسلحين من جبهة “النصرة” المتواجدون في ريف إدلب المشترك مع ريف اللاذقية بحدود طويلة .

لذا ينشر الجيش السوري الرماة الماهرين في إصابة الأهداف الأمامية بحسب مصدر عسكري، أفاد للحدث نيوز مؤكدا أن جبهة “النصرة” تتكبد كل يوم خسائر تشمل الأفراد والآليات،

حيث توكل مهمة اصطياد الإرهابيين الذين يتم رصدهم للأسلحة الصاروخية الموجهة، بينما يقوم الطيران الحربي بضرب أهداف ثمينة ومقرات قيادة عند تلقي معلومات مؤكدة.

وأضاف المصدر أن الجماعات المسلحة تعلم جيداً مغبة التورط في الهجوم على ريف اللاذقية، وكان لها تجارب سابقة أودت بحياة المات من مسلحيها تتلقى ضربات يومية، وقد تم تدمير عربة صاروخية لها جرى استخدامها قبل أيام في استهداف المدنيين العزل.

حيث يحاول إرهابيو “النصرة” المتواجدون في ريف “إدلب” إحداث خروقات في جبهة ريف اللاذقية والقيام بالتسلل بغية استعادة مواقع قد خسروها قبل أشهر، إلا أن القاعدة النارية التي ينشرها الجيش السوري على خطوط المواجهة تصيب أهدافها بنجاح وتفشل أي تقدم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

