مرض جعل هذه المرأة تتحدث سبع لهجات !

تعتبر السيدة تيري وايت من أغرب النساء في مدينة “يوركشير” شمال غرب بريطانيا إذ أنها تتحدث لهجات ولغات محلية وعالمية مختلفة بسبب إصابتها بمرض نادر جداً يدعى “متلازمة اللهجة الأجنبية”، والذي ينجم عن الإصابة بالصداع النصفي. وهي واحدة من نحو 60 شخصاً في العالم مصابون بهذا المرض الغريب الذي يجعل المصاب يتكلم عدة لغات ولهجات مختلفة.

وأفادت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية بان تيري تتحدث سبع لهجات مختلفة على الأقل كل أسبوع بما فيها لهجة مدينتها ولهجات مدينتي ليفربول ونيو كاسيل واللهجة الاسترالية والجاماكيية والايرلندية وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيري مكثت لمدة شهر في المستشفى، وتمكنت من استعادة لهجتها الأصلية بشكل كامل مما دفع بالأطباء إلى السماح لها بالخروج، لكنها عاودت التحدث بلهجات مختلفة بعد ذلك بما في ذلك اللهجات الايرلندية والاسترالية والجامايكية ولهجات مدن بريطانية عديدة.

بدأت تيري البالغة من العمر 48 عاماً تعاني من مشكلة في التحدث عام 2006 إلا أن الأطباء لم يستطيعوا تشخيص حالتها إلا بعد عدة سنوات، وعن وضعها الحالي تقول تيري: “أول مرة أصبت بهذا المرض عندما كنت أتناول طعامي وأحسست بأن فكي ارتعش على أية حال تعلمت كيفية التعايش مع هذا المرض وأصبح جزءا مني، وإذا كان للناس أية مشكلة في ذلك فهي مشكلتهم هم وليست مشكلتي”.

وأضافت: “اعتقدت في ذلك الوقت أنها مشكلة بسيطة عابرة ولكن في اليوم التالي لم استطع التحدث بشكل صحيح، فقمت بزيارة الطبيب ولكن لم يكتشف أي شيء وعندما ذهبت للعمل في صباح اليوم التالي وجدت نفسي اتحدث لهجة ليفربول”.

وقالت تيري: “في البداية كنت حزينة وقلقة بشأن نظرة الناس لكني الآن اعتدت على التعايش مع هذه الحالة، وأحياناً تسألني شقيقاتي أوو زميلاتي في العمل إن كنت اتضايق في حال ضحكوا على طريقة تحدثي ولكني أقول لهم: كلا اضحكوا متى شئتم لأني لا أعرف ماذا سأقول وكيف ستكون لهجتي في المرة القادمة”.

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