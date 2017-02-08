المغربي مهدداً ..اذا لم تنخفض الأسعار سوف…؟

اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في مؤتمؤ صحفي اليوم أن دمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس في مؤسسة عامة واحدة بإسم المؤسسة السورية للتجارة يهدف إلى تطوير العمل والإسراع في تلبية الاحتياجات وتقديم السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين بمواصفات وجودة عالية من دون الحاجة لأي وسطاء وبشكل مباشر.

هذا وقد أوضح المغربي في مؤتمر صحفي اليوم قائلا: إذا لم نتمكن من كسر الأسعار في السوق بسبب الاحتكار فسنلجأ إلى الاستيراد ولن نسمح تحت شعار حماية الصناعة الوطنية أن تبقى الأسعار مرتفعة موضحا أن معامل القطاع الخاص ستقلع وسيكون هناك منافسة بينها لتصريف المنتجات وسنشهد انخفاضا في الأسعار بهذه الطريقة.

وبين الغربي أن الوزارة تدرس عروضا لاستيراد ألبسة الأطفال وإذا لم تنجح تجربة تخفيض الأسعار مع الصناعيين ستقوم بالاستيراد بهدف التخفيف عن المواطنين لأن من غير المقبول بقاء أسعار هذه الألبسة مرتفعة جدا معتبرا أن التدخل الإيجابي دون أدوات وأذرع قوية يتحول إلى تدخل سلبي.

وتابع الغربي أنه تم إحداث مديرية للتسويق في المؤسسة الجديدة لمعرفة واقع السوق بشكل يومي وجهاز استقصاء سعري يقوم بالموازنة بين أسعار المواد في الصالات والمولات وبين الأسعار في الأسواق كما تم الاتفاق مع وزارة العدل بتوجيه من مجلس الوزراء بأن يكون سعر إيجار صالات المؤسسة وفقا للسعر الرائج في السوق.

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