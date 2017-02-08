بالصور.. خمّنوا من هذه النجمة؟

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة قديمة للممثلة السوريّة ميسون ابو اسعد، حين كانت تتمتع بوزن زائد عمّا هي عليه اليوم، علماً أنها أصبحت من اكثر الفنّانات السوريات رشاقة وصاحبات القوام الجميل.

الجدير بالذكر ان الفنانة ابو اسعد (35 عاماً) بدأت التمثيل في عام 2002 عبر مسلسل “زمان الوصل”، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2003.

وقد عادت أخيراً إلى مقاعد الدراسة مجدداً بعد سنوات على تخرجها للحصول على دبلوم الإخراج المسرحي بأكاديمية القاهرة للفنون في مصر.

وكشفت في تصريح صحفي : “التحقت بأكاديمية الفنون في القاهرة منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي لتحصيل درجة الدبلوم في الإخراج، وقد بدأت بتقديم الامتحانات في المرحلة الأولى”.

وأضافت: “كنتُ أنوي القيام بهذه الخطوة منذ زمن، لكن الوقت لم يسمح لي، لذلك قررت استغلال هذه الفترة قبيل الانطلاق الفعلي لموسم الدراما الرمضاني للقيام بها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

