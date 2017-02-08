سوريا الديمقراطية تقترب من مركز مدينة الرقة

تقدمت قوات سوريا الديمقراطية في الريفين الشمالي والشرقي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، بغطاء جوي من التحالف الدولي، لتحكم سيطرتها على قرية جديدة في المنطقة.

وأشار مصدر عسكري ميداني، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على قرية أبو سوسا بعد اشتباكات عنيفة مع “داعش”، سقط على إثرها قتلى في صفوفهم كما استولت القوات المهاجمة على كميات من الأسلحة.

مضيفاً أن الاشتباكات تدور حالياً قرب قرية أبو وحل شرقي الرقة، في محاولة من جانب القوات لإحكام السيطرة على القرية، لافتاً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية منذ إعلان المرحلة الثالثة لحملة “غضب الفرات” تمكنت من السيطرة على قرى أبو ناتالي، طرشان، حجان، غزال، أبو حسين، أبو طالى، عيد العلي، شويت، أبو سوسا، حدال، لبيدا و مهيزه، وعدة مزارع ضمن مساحة تصل إلى 35 كم.

وكان قد أعلن الناطق باسم حملة “غضب الفرات” خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده يوم الثلاثاء، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من الاقتراب من مركز مدينة الرقة لمسافة 22كم خلال الأيام الأربعة الماضية.