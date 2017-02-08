مروحيات العدو الاسرائيلي تستهدف مبنى في منطقة السكن العمالي شمال مدينة البعث في القنيطرة دون وقوع إصابات.

8 فبراير, 2017 - 11:16 مساءً
8 فبراير, 2017
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