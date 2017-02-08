إسرائيل تستهدف القنيطرة.. وصفارات الإنذار تطلق في إيلات

أفادت مصادر ميدانية إنباء عن استهداف طائرة حربية إسرائيلية موقعاً عسكرياً للجيش السوري في القنيطرة دون وقوع إصابات، ووسائل إعلام الاحتلال تتحدث عن سقوط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب إيلات واعتراض القبة الحديدية لعدد آخر من الصواريخ قال الجيش الإسرئايلي إن مصدرها من سيناء المصرية.

ونقلت الميادين نقلاً عن مصدر سوري ميداني أنّ مروحية إسرائيلية استهدفت بصاروخ الأبنية العمالية في مدينة البعث في القنيطرة.

وأضاف المصدر أنّ المروحية الإسرائيلية كانت تحلق فوق ضهرة الخوين داخل الجزء المحتل من الجولان السوري، وأنّ الموقع المستهدف يواجه مواقع لمسلحي جبهة النصرة في بلدة الحميدية الملاصقة لمدينة البعث.

ويشار الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بقصفه للموقع العسكري السوري في ريف القنيطرة وقال إن القصف أتى رداً على سقوط قذيفة هاون على شمال هضبة الجولان المحتل مصدرها ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا.

ومن جهة اخرى اكدت مصادر سقوط صواريخ من سيناء المصرية في إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتأكيداً على ذلك صرح بأن 7 صواريخ أطلقت على مدينة ايلات اعترضت القبة الحديدية 3 منها.

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