عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 9-2-2017

النهار

موازنة وقانون انتخاب قبل نهاية شباط؟

الاخبار

الحريري يتراجع: سأدرس النسبية

سجناء الإرهاب: أي عفو يستثنينا سيكون طائفيّاً!

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عون والحريري لقانون قبل نهاية شباط.. وجلستان للموازنة

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«الباب» تستعصي على تركيا رغم بيانات التقدّم… بانتظار الجيش السوري

الموازنة بدون السلسلة… وقانون الانتخاب ينتظر… وسوليدير مخترقة

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أجندة الحكومة تسابق المتغيِّرات: شباط شهر الموازنة وقانون الإنتخاب

الديار

«السلسلة» ضمن موازنة 2017 والمعلمون يهدّدون بالإضراب

المستقبل

الحكومة: الموازنة على النار.. والنفايات إلى المحارق

الأسرار

أسرار النهار

ترويج سوري

بدأ وزير سابق الترويج لضرورة قيام الرئيس عون بزيارة رسمية إلى سوريا كمدخل لحل أزمة اللاجئين وللسؤال عن مصير المعتقلين في السجون السوريّة.

أي موازنة؟

يقترح نائب مستقل العودة إلى الموازنة المتقشّفة التي وضعتها حكومة الرئيس السنيورة قبل أن تستقيل.

لوبي المصارف

اتهم أحد نواب “التنمية والتحرير” ما سمّاه “لوبي المصارف” بإطلاق حملة ضد سلسلة الرتب والرواتب.

أرجاء زيارات

لوحظ أن الرئيس الحريري أرجأ تلبية دعوات رسمية وُجّهت إليه لزيارة عدد من الدول.

أسرار الجمهورية

تزلج

إستغرب سياسيّون سفر معاونين بارزين لمرجعَين كبيرَين الى فرنسا لممارسة رياضة التزلج على الجبال الفرنسية مُتجاهلَين ملفات حسّاسة مكلَّفَين متابعتها.

شيكات

تبيّن أن عدد الشيكات المصرفية من دون مؤونة بلغ في إحدى الدوائر القضائية في جبل لبنان أربعمئة ألف شيك وغالبيّتها مُجيّرة ومُرتجعة نحو عشر مرّات.

باب

تؤكّد إحدى الوزارات أن الإلحاح على القيام بإستحقاق دستوري في موعده يأتي من باب مسؤوليتها في هذا المجال وليس من باب الضغط السياسي.

أسرار اللواء

همس

ينقل مقرّبون عن رئيس لقاء وسطي، عدم استعداده للدخول في أية تسوية ما لم تصبح دائرتان انتخابيتان دائرة واحدة!

غمز

لا تُخفي مصادر مطلعة أن احتمالات الأخذ بمشروع وضع في الحكومة السابقة ليست قوية.

لغز

يرفع الحظر تدريجياً عن استئناف الاتصالات، وربما الاجتماعات بين وزراء لبنانيين ونظرائهم في دولة مجاورة.

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