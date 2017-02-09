واشنطن قد تدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

أفادت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء 8 فبراير/شباط، بأن البيت الأبيض قد يدرج حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في قائمة التنظيمات الإرهابية، إلا أن الاستخبارات والبنتاغون يعارضان ذلك.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصدر في البيت الأبيض، أن القرار في هذا الشأن لم يتخذ بعد، مضيفة أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تدرس مسألة إدراج حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في قائمة الإرهابيين، ولكنها لم تفعل ذلك بسبب عدم وجود أية فائدة من هذه الخطوة، بحسب تعبيرها.

وأضافت واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والاستخبارات أعربت عن شكوكها في المنفعة من قرار البيت الأبيض المحتمل لأن حرس الثورة الإسلامية أدرج في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبحسب البنتاغون، فإن إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة التنظيمات الإرهابية سيسفر عن عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

وتابعت الصحيفة أن القانون الأمريكي بشأن التنظيمات الإرهابية الخارجية لا ينص على محاربة الوحدات الحكومية، مضيفة أن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية يضم أكثر من 100 ألف عسكري بينهم وحدات من القوات البرية، والبحرية، والجوية.

وبحسب الاستخبارات الأمريكية، فإن وحدات من حرس الثورة الإسلامية تشارك في عمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

