كيف علقت دمشق على الاعتداء الاسرائيلي الاخير؟

قصف الطيران الإسرائيلي مساء أمس أحد المباني السكنية في القنيطرة، دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقال مصدر عسكري إن “العدو الإسرائيلي قام باستهداف مبنى سكني في مدينة البعث بالقنيطرة بصاروخ أطلقته مروحية من خلف تل أبو الندى داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع خسائر”.

وأضاف المصدر أن “هذا الاعتداء السافر الذي استهدف منطقة سكنية آمنة لن يثني الجيش العربي السوري عن مواصلة الحرب ضد المجموعات الإرهابية”.

يشار إلى أن إسرائيل تدخلت “أكثر من مرة بشكل مباشر لدعم مرتزقتها من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له” ولتزويدهم بمختلف “الأسلحة المتطورة ونقل مصابيهم إلى مشافيها داخل الأراضي المحتلة”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 8 فبراير/شباط،، أنه قصف موقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة.

وادعى مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على سقوط قذيفة في الجولان المحتلة مصدرها الأراضي السورية، ذاكرا أنها سقطت في منطقة مفتوحة، ولم تحدث أضرارا.

يذكر أن هناك معارك تدور بين الجيش السوري ومسلحين في ريف القنيطرة بالقرب من خط وقف إطلاق النار، ومن حين لآخر تسقط قذائف على الجانب الذي تحتله إسرائيل من الجولان.

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