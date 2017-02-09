السعودية وتركيا… تطابق كامل في وجهات النظر

وحضر وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي تم عقده امس الأربعاء إن هناك رغبة من قادة البلدين لتعزيز وتكثيف العلاقات السعودية التركية، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة.

وأكد الوزير الجبير أن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل بموجب القرارات الدولية، والملف الليبي ومواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات في شؤون الدول، بالإضافة إلى رغبة البلدين في تكثيف التعاون خاصة على الصعيدين العسكري والأمني. وشدد على أن الموقف من سوريا “متطابق تمامًا” مع تركيا.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وتركيا أوضح وزير الخارجية السعودي أن التعاون قائم والمملكة تدعم الجهود التركية في مواجهة الإرهاب كما تدعم تركيا جهود المملكة في مواجهة الإرهاب، منوها بأن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي في سوريا، والقوات الجوية السعودية تقوم بعمليات مستمرة فوق الأجواء السورية لاستهداف المنظمات الإرهابية هناك وهذه عمليات مستمرة.