قانون الانتخاب جديد قبل نهاية شباط

علمت صحيفة “الأخبار” أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وضع رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال الخولة بينهما أمس في أجواء إصراره على دعوة الهيئات الناخبة، والمسؤولية الدستورية التي تقع على عاتقه كوزير للداخلية، بعيداً عن الخلافات السياسيّة.

في غضون ذلك، كشفت مصادر للصحيفة أن رئيس الجمهورية أبدى تفهّمه لموقف المشنوق، لكنّه أكّد في المقابل أنه سيكون هناك قانون انتخابي قبل نهاية شهر شباط الحالي، وهو ما قاله عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كلام عون والحريري بثقة عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر، جاء نتيجة للخلوة التي جمعت الرجلين قبل جلسة مجلس الوزراء، ويشير إلى تطوّر ما في سياق البحث عن قانون جديد.

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