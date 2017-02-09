تسريب نبأ وصول صواريخ “توشكا” إلى سوريا

وقال ناطق الرئاسة الأمريكية شون سبايسر: “ليس لدينا تعليق حالياً”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مجهولين أن نحو 50 صاروخا من طراز “توشكا” وصلت إلى ميناء طرطوس السوري في اليومين الماضيين.

وقالت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن مصادر أمريكية إن روسيا أطلقت صاروخين من طراز “توشكا” و4 صواريخ من طراز “إسكندر” في محافظة ادلب في اليومين الماضيين.

ولم يصدر تعليق على هذا الموضوع من قبل وزارة الدفاع الروسية حتى الآن.