6 أشهر ويختفي داعش

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن السيطرة على معقل تنظيم داعش في سوريا والعراق ستتم “خلال مدة أقصاها ستة أشهر فقط”، مشيراً إلى أن القوات التي ستنهي العملية في سوريا هي “قوات محلية شريكة وليست أمريكية”، بحسب وصفه.

وقال المتحدث باسم التحالف ستيفن تاونسند، في كلمة متلفزة نقلتها قناة CNN الأمريكية، “سنرى خلال الشهور الستة المقبلة، نهاية لحملتي الرقة والموصل”، لافتاً إلى أن السيطرة على المدينتين، ستعني “انتهاء خلافة التنظيم المزعومة”، بحسب تعبيره.

وشدد الضابط الأمريكي البارز أن “إنهاء مشروع الخلافة الخاص بداعش هو أمر أساسي للقضاء عليه، لأنه لن يستطع حينها تجنيد المقاتلين كما كان يفعل سابقاً”، وفق قوله.

وتقود العملية العسكرية البرية ضد داعش في محافظة الرقة حتى الآن، قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل بالتعاون مع جماعات صغيرة، وبدعم جوي من التحالف.

وبدأت الحملة ضد داعش في الرقة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي، بعد أسبوعين تقريباً على بدء معركة الموصل في العراق، دون إحداث أي تغيير مهم في خارطة السيطرة.

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