مشروع قانون ميقاتي إلى طاولة البحث

كشفت مصادر معنيّة بالاستحقاق النيابي لصحيفة “الجمهورية” أنّ المشروع الذي عاد إلى طاولة البحث هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وأنّ المشاورات تتركز على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، خصوصاً أنّ تيار “المستقبل” وعد بالبحث فيه، فيما اقترح البعض أن يصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 دائرة أو 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها.

وأوضحت المصادر أنّ موقف تيار “المستقبل”، الذي أبدى من حيث المبدأ الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع، سيتبلور خلال أيام. وتفاءلت هذه المصادر بقول رئيس الحكومة سعد الحريري أخيراً: “أصبحنا على مسافة مئة متر من قانون الانتخاب”.

وقالت إنّ هذا الموقف يَستبطن رغبة جديّة لدى الحريري للوصول الى القانون العتيد. وأشارت إلى أن لا مصلحة للحريري ولا لرئيس الجمهورية ميشال عون في عدم إقرار مثل هذا القانون الذي يناديان به يومياً.

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