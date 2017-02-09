أهل الأرناؤوط يردون على بيان قوى الأمن

رد أهل المرحوم ضومط الأرناؤوط على البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، واعتبروه “خطير جدا ومشبوه”، وأشاروا في بيان إلى “أننا نحترم هذه المديرية وتاريخها وتضحيات ضباطها وأفرادها إلا أن هذا البيان يشكل انتهاكا صارخا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة إفشاء سرية التحقيق واستباق التحقيقات، بخاصة وأن تقرير الطب الشرعي لجهة فحوصه المخبرية لم يصدر بعد”.

وتابع البيان: “أن استباق نتائج التحقيق واعتبار أن الاشكال محض عائلي واعتبار أن التقارير الطبية قد حددت أن أسباب الوفاة مرضية هو من اختصاص القضاء والقضاء وحده وليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي حولت نفسها إلى قضاء مبرم”.

واعتبروا “أن توقيت أصدار هذا البيان يشكل ضغطا على النيابة العامة ويضلل الرأي العام ويمهد للإفراج عن الموقوفين”.

وناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل “وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ ومعاقبة المسؤولين عن هذا البيان الفاضح مهما علا شأنهم تفاديا لوقوع تداعيات سوف تتحمل مسؤوليتها مباشرة مديرية قوى الأمن الداخلي”.

وختم أهل ضومط بيانهم: “أن فقيدنا ضومط الأرناؤوط لم يعاني يوما من أي أمراض ومن لديه أي ملف طبي يثبت عكس ذلك فليبرزه. وهنا نتوجه الى الرأي العام لنسأل كيف صودفت وفاة ابننا ضومط بتوقيتها بعد الاشتباك الذي حصل بساعة ونصف علما انه عاش بيننا خمسين عاما وبضعة أشهر بصحة جيدة”.

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