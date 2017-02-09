اعتداء تركي جديد على الأرض السورية

توغل الجيش التركي مجدداً في سوريا حيث دخل مسافة 500 متر بريف مدينة عفرين في محافظة حلب شمالي سوريا، واقتلع 130 شجرة، واستقدم تعزيزات عسكرية في ظل استمراره ببناء جدار عازل.

ووصل عمق الأراضي التي استولى عليها الجيش التركي إلى 500 متر داخل أراضي ريف عفرين، حيث اقتلع الجيش التركي 130 شجرة كما أحرق 30 شجرة أخرى، من أجل بناء جدار عازل على طول الحدود مع سوريا.

مصادر ميدانية أكدت أن الاحتلال التركي استقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود بينها دبابتان و20 جندياً بالإضافة إلى عربتين من نوع عقرب لمنع الأهالي من الاقتراب من الحدود.

ووصل طول الجدار العازل الذي يبنيه الجيش التركي مقابل ريف عفرين حتى الآن إلى 600 متر، في حين يبلغ عرض كل لوح إسمنتي 3 أمتار وارتفاعه 3 أمتار.

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