داعش لم يقبل توبتهم فأعدمهم!

أعدم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، أربعة مقاتلين سابقين في أحد الميليشيات المسلحة، رمياً بالرصاص، وذلك بعد أن أعطاهم التنظيم الأمان في وقت سابق.

وقالت تنسيقيات المسلحين أن تنظيم داعش قام بإعدام أربعة مقاتلين من ميليشيا جيش سوريا الجديد، في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، بالرغم إعلانهم ما يسمى الاستتابة عند التنظيم بوقت سابق.

وأضافت التنسيقيات أن الأربعة هم من أبناء قرية الصبحة في ريف ديرالزور الشرقي، كانوا قد انشقوا عن هذا الفصيل المعارض، وقاموا بتسليم أنفسهم للتنظيم في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ولم يتعرض التنظيم لهم آنذاك كونهم تائبين لله!.

حيث أقدم تنظيم داعش على إعدامهم رمياً بالرصاص، بحجة التوبة الكاذبة والتعامل مع التحالف الدولي.

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