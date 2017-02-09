كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق والنفناف الخفيف على ارتفاع1700متر. تنحسر الامطار والثلوج اعتبارا من فترة بعد الظهر. يوم غد الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة. السبت: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون مترافقة احيانا ببرق ورعد إبتداء من بعد الظهر، تكون الامطار غزيرة في المناطق الداخلية قبل ان تنحسر نهائيا مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,29 ساعة غروب الشمس: 17,16 .

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