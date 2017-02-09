رئيس اتحاد بلديات الجومة: مطار القليعات قضية حق

أوضح رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر أن “قضية تشغيل مطار القليعات هي قضية حق ومسألة إنصاف، خصوصا أن مطار القليعات يمكنه أن يكون رديفا لمطار رفيق الحريري الدولي في مجال الرحلات السياحية والتجارية”.

وقال: “لا يمكن لأحد أن يكون ضد مرفق حيوي ينعش الحياة الاقتصادية على مستوى كل الشمال، خصوصا إذا ما تم ربطه بمرفأ طرابلس، ما من شأنه أن يكون مقدمة لتحقيق الإنماء المتوازن الذي يعد من أبرز مطالب أبناء عكار”.

وأكد على أن “المطالب الانمائية الخاصة بمحافظة عكار يجب أن تبقى بعيدة من المزايدات والبزار السياسي، ولنا ملء الثقة بأن العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري سينصفان عكار”.

وأشار بربر إلى أن “مطالب الناس والتحركات الانمائية التي يقومون بها على مختلف المستويات، وبالتنسيق بين الجميع ضرورية للتأكيد أننا شعب يطالب بحقوقه، ويعي أهمية الانماء المتوازن وحقه بالحياة الكريمة”.

وبيّن أن بلديات الجومة ستشارك بكثافة في التحرك المطلبي يوم الأحد المقبل “وهذا أبسط واجباتنا”.

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