هل أرسلت كوريا الشمالية أسلحة لسوريا؟

كشف تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي عن مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة المنتجة في كوريا الشمالية في سفينة كانت قد وصلت إلى مصر في أغسطس/آب العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية، عن التقرير، الخميس 9 فبراير/شباط، أن الكمية التي صادرتها الأمم المتحدة والسلطات المصرية تعتبر الأعلى.

إلى ذلك، أوضح مسؤول في الحكومة المصرية أن مصر ليست وجهة أخيرة للسفينة التي أخفيت فيها كمية كبيرة من الأسلحة. ورجح التقرير أن تكون سوريا أو دولة أفريقية أخرى من الدول التي تواصل التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، هي الوجهة الأخيرة لهذه السفينة.

وقال التقرير إن هذه القضية تعتبر عينة من استمرار كوريا الشمالية بتسويق كمية كبيرة من الأسلحة، معتبرا ذلك خرقا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضدها نتيجة إجرائها تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالستية.

وأشار التقرير إلى مواصلة كوريا الشمالية تصدير الموارد المعدنية، مثل الفحم في ظل حظره مبدئيا، مضيفا أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تلتزم تماما بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

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