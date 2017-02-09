طرق سهلة لتخفيف التوتر في دقائق

من الصعب في أحيان كثيرة تفادي الضغوط والتوتر، فكل مهمة من المهام اليومية تضع عبئاً إضافياً على الأعصاب، وتضغط على الحالة المزاجية، ودائماً ما تزداد الواجبات والمهام ولا تقل. إليك مجموعة من الطرق السهلة لإزالة التوتر وتعديل الحالة المزاجية بسرعة:

الكرسي الهزّاز: هل تعلم أن الجلوس على كرسي هزّاز لمدة 8 دقائق يزيل التوتر؟ يساعد الكرسي الهزّاز على زيادة إنتاج هرمون الإندروفين الذي يحسن المزاج، ويقلل القلق.

احضن شخصاً: عندما تحتضن شخصاً لفترة قليلة من الوقت يقل إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يُعرف باسم هرمون التوتر، ويساعد ذلك على تقوية المشاعر الإيجابية تجاه الآخرين.

الحيوانات الأليفة: اللعب مع الحيوانات المنزلية الأليفة من طرق تعديل المزاج وزيادة الإيجابية.

مضغ العلكة: إذا كنت تشعر بالقلق يمكنك اللجوء إلى مضغ العلكة، خاصة إذا كنت تقوم وقتها بمهام متعددة.

الغفوة: إذا كان عملك يتطلب التحديق في شاشة الكومبيوتر، وتشعر أن مستويات التوتر والضغوط تزايدت أغلق شاشة الجهاز، واغمض عينيك في غفوة قصيرة، وستشعر بالفرق.

المشي: الأعمال المتزايدة خاصة في المكتب تزيد الإحساس بالضغوط، اخرج لتتمشّى قليلاً وتخفف التوتر.

اليوغا: بعض أوضاع اليوغا يمكن ممارستها في المكتب للشعور بالاسترخاء وإزالة التوتر.

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