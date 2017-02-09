كيف علقت واشنطن على أنباء تزويد سوريا بصواريخ “توشكا” الروسية؟

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية حول تزويد سوريا بمنظومات صواريخ تكتيكية روسية من نوع “توشكا”.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، ردا على سؤال بهذا الشأن: “لا تعليق لدينا في اللحظة الحالية”.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين، أن حوالي 50 صاروخا من نوع “توشكا” وصلت إلى ميناء طرطوس السوري في اليومين الأخيرين.

كما أشارت القناة إلى أن روسيا أطلقت صاروخين من نوع “توشكا” إضافة إلى 4 صواريخ من طراز “إسكندر” في محافظة إدلب السورية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، إلا أنها نفت، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية حول قصف الطيران الروسي لمدينة إدلب السورية.

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