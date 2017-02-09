غارة جوية على غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي لنفق قرب الحدود مع مصر، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أي علاقة له بالغارة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن القتيلين هما حسام حميد الصوفي (24 عاما) من سكان مدينة رفح ومحمد أنور الأقرع (38 عاما) من سكان مدينة غزة.

وجاءت الغارة الغامضة مساء الخميس بعد سقوط صاروخ أطلق من الأراضي المصرية في منطقة مفتوحة قرب إيلات. وفي وقت لاحق، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أخرى أطلقت من شبه جزيرة سيناء على إيلات، فيما لم تتمكن منظومة “القبة الحديدية” من إسقاط الصاروخ الرابع.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الذي بايع “داعش”، قد تبنى مسؤولية قصف الأراضي الإسرائيلية.

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