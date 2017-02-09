بالصورة: كاريكاتير التنسيقيات فضح كل شيء

نشر أحد المواقع الإلكترونية التابعة للمعارضة المسلحة كاريكاتير حواري مفترض بين الشخصيتين القياديتين لأكبر التنظيمات الإرهابية في سورية، البغدادي زعيم تنظيم داعش، والجولاني زعيم جبهة النصرة.

الكاريكاتير الذي حصل الحدث نيوز على نسخة منه وكما هو واضح فإن الحوار المفترض داخله يعكس رؤية المعارضة والمسلحين لزعيميهم الجولاني والبغدادي، حيث وبحسب الكاريكاتير فإن كل المسلحين والذين انساقوا لوهم الثورة السورية ماهم إلا لعبة بيد البغدادي والجولاني.

للأسف قد تأخرت المعارضة كثيراً في الوصول لهذه النتيجة والأسف الأكبر أنه ورغم إدراك المعارضة لكونها مجرد لعبة بيد الإرهاب إلا أنها ماتزال تصر على مواقفها في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة والمضي قدماً في تخريب وتدمير سوريا.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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