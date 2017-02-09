هل يتكرر سيناريو حلب في الغوطة الشرقية؟

كشف مستشار وزير المصالحة الوطنية السيد أحمد منير محمد أن المعبر الذي تم فتحه في مخيم الوافدين بريف دمشق كان بالتنسيق مع الجانب الروسي، وأن الغوطة الشرقية ستشهد عملية مصالحة وذلك بالتنظيم مع الجانب الروسي أيضاً.

وأضاف محمد أنه كان من المقرر فتح 9 معابر إنسانية أخرى، على نفس وتيرة ما جرى في حلب، لعودة أبناء الوطن إلى حضنه، وأما حاملي السلاح عليهم تسليم السلاح لتسوية أوضاعهم، وأما الحالات الحرجة فيتم معالجتها في المشافي الحكومة”.

ونوه محمد إلى أن الحل النهائي في دوما سيكون وفق رؤويتين : الأولى هي تسوية الأمور ودخول الجيش السوري وتسليم السلاح والمسلحين، كما جرى في الغوطة الغربية والخروج إلى إدلب، والثانية هي البدء بالعمل العسكري، ضمن الحسم لتنظيف ريف غوطة دمشق من بقايا التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأكد محمد أن سيناريو حلب بخصوص المخطوفين لدي المسلحين لن يتكرر في الغوطة الشرقية، لأن ملف الغوطة الشرقية يتم التعامل معه على أساس المخطوفيين من المدنيين والعسكريين.

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